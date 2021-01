Galatasaray: Voici le but de Mbaye Diagne après 28 secondes face à Gençlerbirliği (vidéo)

Mbaye Diagne ne s’arrête plus. Auteur d’un doublé la journée précédente en Super Lig, l’attaquant Sénégalais a encore trouvé le chemin des filets. Diagne a marqué face à Gençlerbirliği après seulement 28 secondes de jeu.

Mbaye Diagne vient d’inscrire le but le plus rapide de la saison en Super Lig. 28 secondes de jeu! C’est le temps qu’il a fallu à l’attaquant Sénégalais pour donner l’avantage à Galatasaray contre Gençlerbirliği. C’est le 9e but de la saison de Mbaye Diagne en championnat et son 51 ème en SuperLig en 63 rencontres.