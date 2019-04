Gambie : arrestation de deux proches de Yaya Jammeh

Fatoumata Jahumpa-Ceesay, l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale et Yankuba Touray, ex-membre de la junte militaire sous le règne de Yaya Jammeh ont été arrêtés dans le cadre d’une affaire de manipulation de témoins de la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC). Fatoumata Jahumpa-Ceesay et Yankuba Touray ont été de nouveau arrêtés hier mercredi, quelques heures seulement après que les procureurs de l’État ont retiré les charges retenues contre eux. Les procureurs ont fait connaître leur intention de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour, ce à quoi ne se sont jamais opposés les avocats des coaccusés. Fatou Jahumpa Ceesay chercherait à obtenir une libération sous caution.

Elle et son coaccusé ont été arrêtés pour la première fois le mois dernier. En effet, Alhagie Kanyi, un témoin de la TRRC, a déclaré lors d’une audience qu’ils l’avaient joint au téléphone séparément pour tenter de le dissuader de comparaître devant la commission. Au cours de son témoignage, M. Kanyi avait avoué avoir participé à l’exécution d’auteurs présumés du coup d’État de novembre 1994 et du meurtre de l’ancien ministre des Finances Ousman Koro Sesay. En outre, il a déclaré que ce meurtre a eu lieu au domicile de Yankuba Touray.