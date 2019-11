L’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a dépêché une forte délégation du Pds à Tivaouane auprès du Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour pour les besoins du Gamou.

Bara Gaye et ses camarades chez le khalife

La délégation dirigée par Bara Gaye, secrétaire général adjoint, est composée de députés et de plusieurs autres membres du Comité Directeur et du Secrétariat national. La délégation présentera les « Ziaras » du Président Wade et de Karim Wade au Khalife et à toute la famille de Seydi Elhadji Malick Sy.

Pour rappel, le Président de la République, Macky Sall, avec une forte délégation, était ce mardi, à Tivaouane pour une visite auprès du Khalife Général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour.

Rappel…

Plus de 3 millions de fidèles sont attendus à la ville de sainte pour le Gamou, le premier grand événement religieux du Sénégal qui commémore la naissance du Prophète Mohamed (psl). Il a lieu dans différentes villes du Sénégal : Touba, Kaolack et à Tivaouane, depuis 1902, grâce à El Hadji Malick.