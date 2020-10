Gamou 2020 : Sokhna Aida Diallo soutient les Moustarchidines

Au moment où nous mettions sous presse, la cérémonie officielle du Gamou du champ de course se déroule sous la présence effective de Serigne Moustapha Sy et de ses disciples au champ de course de la cité religieuse de Tivaouane.

Beaucoup de personnalités et d’Institution de la République ont apporté leur soutien au bon déroulement de ce Gamou annuel.

La quatrième épouse de Cheikh Béthio Thioune, Sokhna Aida Diallo n’a pas été en reste. Elle a en effet été cité comme faisant partie de celles qui ont apporté leur soutien au guide des Moustarchidines.