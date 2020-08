Dieu aime la vérité et la Covid-19 est en train de décimer nos compatriotes et beaucoup de cas positifs restent toujours grabataires dans les hôpitaux débordants. L’Etat ne sait plus à quel saint vouer sa politique sanitaire. Si dans ce contexte, l’on daigne laisser les foyers religieux organsiner de grandes manifestations religieuses, cela veut dire que tous les Sénégalais risquent de passer sous la trappe de cette redoutable maladie.

