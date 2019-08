Après quelques jours de vacances au Sénégal entrecoupées d’un déplacement express à Paris pour signer un contrat avec le PSG, Idrissa Gana Guèye a rejoint ses nouveaux coéquipiers. Le milieu de terrain sénégalais de 29 ans (63 sélections, 4 buts avec les Lions) a participé à sa toute première séance d’entraînement au centre Ooredo du club parisien.

Dans les images partagées par le compte officiel du Paris Saint-Germain, visité par Emedia.sn, on le voit, tout souriant, effectuer ses exercices, sous la direction de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel qui, depuis l’hiver dernier, avait manifesté sa volonté de le compter dans son effectif. Cela n’a pu se faire qu’après la CAN 2019 en Egypte, où le joueur, formé à l’Institut Diambars de Saly, a rayonné, pour permettre au Sénégal de se hisser en finale de la compétition africaine pour la 2e fois de son histoire. Deux fois homme du match au Caire, Gana Guèye a également été dans l’équipe type du tournoi.

Il atterrit dans la capitale française où les attentes à son endroit sont très nombreuses, au sein d’une formation qui regorge de grandes stars mais qui doit encore progresser à l’échelle internationale et dépasser enfin le stade des quarts de finale de la Ligue des Champions qui semble être son plafond de verre. Gana Guèye retrouve également un championnat de France (Ligue 1) qu’il connait très bien, pour l’avoir remporté en 2011 (doublé championnat et coupe de France) et pour y avoir effectué ses débuts en Europe, sous les couleurs de Lille (de 2010 à 2015), avant de s’envoler vers l’Angleterre, à Aston Villa (2015-2016) puis à Everton (2016-2019).

EMEDIA