A l’issue du mercato d’été, l’international sénégalais, Idrissa Gana Gueye fait partie des 15 recrues africaines les plus chères de l’histoire.

Après deux mois d’officialisations, de rumeurs et de revirements, le marché des transferts a fermé ses portes lundi soir dans les principaux championnats européens. Et côté africain, c’est à nouveau un mercato historique qui s’achève.

Pepe, Iwobi et Gana Gueye sur le podium

Transféré de Lille à Arsenal pour 80 millions d’Euros (52 milliards F CFA), Nicolas Pepe occupe la première place du classement du joueur africain le plus chère de l’histoire. Le nouvel attaquant des Gunners détrône le Congolais Cédric Bakambu acheté 74 millions d’Euros (48 milliards F CFA) par le Beijing Guoan il y a plus d’un an.

Le Nigérian, Alex Iwobi vient en seconde position suite à son transfert de Arsenal à Everton pour 30,4 millions d’Euros (19 milliards F CFA)

Les deux Sénégalais, Idrissa Gana Gueye et Ismaïla Sarr sont ex aequo à la 3e place. Ils ont été transférés respectivement au PSG et à Watford pour 30 millions d’Euros (19 milliards F CFA).