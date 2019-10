Plus que quelques heures pour voir le Sénégal affronter le Brésil pour la première fois. Vice Champions d’Afrique, les Lions de la Teranga feront leur retour sur un terrain de football après deux mois et demi.

Un match particulier pour Gana

Le match amical contre le Brésil sera un match particulier pour Gana Gueye. Lui qui affrontera ses coéquipier du Paris Saint Germain Marquinos, Tiago Silva et Neymar. Il s’est exprimé au micro de Lilian Gatounes de Canal + avant ce match de gala.

« C’est un match que beaucoup de Sénégalais attendent avec impatience parce que ça fait longtemps que le Sénégal n’a pas joué contre ces grandes équipe. c’est une bonne chose pour nous ça veut dire qu’on est dans une bonne progression. Le fait de jouer contre ces genres d’équipe nous permettra de voir notre niveau et de continuer de progresser. »