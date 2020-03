C’est le Chef de garage de Keur Massar qui donne l’information ce mercredi, les 250 cars « Ndiaga Ndiaye » de Keur Massar qui desservent Dakar et environs observent présentement un mouvement d’humeur.

En effet leurs chauffeurs refusent de transporter les nombreux passagers à cause des conditions draconiennes que leur imposent les autorités du ministère du Transport. Les cars de 40 places n’ont le droit de transporter que 12 places. Selon Mbacké Aw, la situation est plus que compliquée pour eux car un car de 40 places qui transporte seulement 12 passagers et paye 1000 FCFA pour le péage ne peut en aucun s’en sortir. Le carburant coûte cher et les transporteurs risquent de tout répercuter sur le salaire de ses employés,précise-til.

Ce qui risque de créer une situation alambiquée. Nos confrères de Sénégal7 se sont rendus au garage Keur Massar ce mercredi, ont trouvé des centaines de passagers se tourner le pouce sans avoir de quoi rallier leurs lieux de travail. Il est vrai que c’est pour éviter la propagation du Coronavirus que des mesures draconiennes ont été imposées aux transporteurs mais le manque à gagner est une autre manche à laquelle les chauffeurs de « Ndiaga Ndiaye » restent confrontés.