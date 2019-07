Garder ou virer Aliou Cissé ? : La réponse de Matar Bâ

Le Sénégal battu en finale de la Can par l’Algérie, l’avenir du sélectionneur national Aliou Cissé pose question : faut-il garder ou virer Aliou Cissé ?

Le ministre des Sports, Matar Ba tranché en soutenant qu’il est favorable à un maintien d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale.

“Certes, notre objectif était le trophée, et c’est prématuré d’en parler. Mais je suis satisfait de ce qu’a fait Aliou Cissé, a confie le patron des Sports sénégalais, invité du Grand Jury de la Rfm, ce dimanche. Je réitère mon soutien, en tant que Etat, au sélectionneur national, car le bilan de notre participation à la Can est globalement satisfaisant. La défaite en finale n’est plus amère car le peuple l’a déjà consommé.”

En outre, Matar Ba n’exclut pas une augmentation du salaire du coach, qui perçoit 15 millions francs Cfa par mois. “Nous n’avons pas d’objections pour augmenter le salaire d’Aliou Cissé. Si les conditions financières le permettent, nous le ferons”, promet-il.

La défaite en finale, Matar Ba l’impute indirectement à l’arbitrage. “Lors de la finale, les Algériens ont commis 50 fautes et l’arbitre n’a sorti aucun carton rouge. Ce qui a haché le jeu. Le niveau de l’arbitrage en en deçà du niveau technique des joueurs. Il faut relever le niveau de nos arbitres.”