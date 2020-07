Gaston Mbengue sait par où passer pour décrocher Balla Gaye 2. Sans relâcher, le promoteur est parti rencontrer le staff du Lion de Guédiawaye. «Gaston Mbengue nous a rencontré, on a discuté et on est tombé d’accord sur le cachet et sur l’adversaire. Vraiment, l’accord est bien trouvé entre nous et le promoteur. Même l’autre côté (Fass) est tombé d’accord avec Gaston Mbengue. Les négociations n’ont pas duré. Balla Gaye 2 ne pose aucun problème si l’adversaire qu’on lui propose est logique. On n’est pas là pour tendre la perche ou pour donner la chance à n’importe quel lutteur», nous confie une source digne de foi et qui a négocié avec le promoteur Gaston Mbengue jusqu’à finaliser.

