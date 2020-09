Gaston Mbengue dézingue Youssous Ndour: «Moi je soutiens Macky Sall, et gratuitement»

Le promoteur de lutte ne comprend pas pourquoi un groupe de presse tel GFM s’active dans l’organisation de combats de lutte. Pour Gaston Mbengue, ce n’est pas le sport qui intéresse Youssou Ndour mais plutôt la politique.

«Les gens de L’OBS, ce sont mes détracteurs. Depuis quelques temps, vous voyez qu’ils sont dans l’arène, pour donner des coups bas. Je comprends. C’est peut-être aussi pour leurrer le président Macky Sall. Mais si on veut aider Macky Sall et qu’on a un groupe de presse, on n’agit pas de la sorte. Toutes les choses négatives sur Macky Sall, c’est ce groupe-là qui les sort en premier. Mais Macky Sall, personne ne peut le tromper ! Moi je le soutiens, et gratuitement, je n’attends rien de lui et il le sait. Il le sait très bien», déclare le promoteur de lutte, invité ce mardi de la radio Rewmi Fm.

Ne lâchant pas le groupe de presse qu’il accuse de vouloir saboter les affiches qu’il a concoctées, Gaston Mbengue renchérit: «Ce n’est pas comme ça qu’on peut bousiller des combats. Ce sont des détracteurs mais c’est leur problème. Ils ont leurs medias. Les médecins sont forts en médecine, qu’ils restent dans leur médecine, que les enseignants restent dans l’enseignement, dans l’éducation».

Pour l’ancien membre du Grand Parti de Malick Gackou, personne ne peut se mesure à lui dans ce secteur de la lutte. «Moi, personne ne peut me concurrencer. Personne, et je défie quiconque !», lance-t-il.

