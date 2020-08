Le promoteur de lutte Gaston Mbengue s’est prononcé sur l’actualité nationale marquée par le débat soulevé autour du troisième mandat de Macky Sall, après l’annonce du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara de se présenter à un troisième mandat.

Pour le promoteur de lutte et allié du pouvoir, le second mandat de Macky Sall est nul et non avenu. En clair, le second mandat de Macky Sall qui a commencé le 24 février 2019 ne devait pas être pris en compte car, dit-il, la pandémie du Coronavirus a empêché le président de travailler.

“Ce mandat est nul et non avenu et c’est un mandat Covid-19. Parce que tout est à l’arrêt. Toutes les échéances sont reportées et donc le mandat présidentiel ne doit pas être validé. Les chantiers, après la Covid-19, seront plus difficiles à gérer que la crise de la pandémie elle-même”.

