Gaston Mbengue Prend Ses Responsabilités: “Si La Justice Valide Un 3e Mandat, Je Soutiendrai Macky Sall”

Invité de l’émission Sen Jotaay sur la Sen Tv, le promoteur Gaston Mbengue s’est prononcé sur la situation au Mali et aussi sur un éventuel 3e mandat pour Macky Sall Situation au Mali D’emblée, le frère de la Présidente du Haut Conseil des Collectivités locales condamne le putsch des militaires au Mali, selon lui, habitué à ce genre de situations puisqu’ils sont à leur 4e coup d’état. Mais il avertit ceux qui pensent que les faits similaires qui se sont passés au Mali peuvent avoir lieu au Sénégal. 3e mandat de Macky Sall Chaque pays garde sa souveraineté et les réalités ne sont pas les mêmes. il est d’avis qu’on doit éviter de se prononcer sur un mandat de trop puisqu’il n’est pas encore d’actualité. L’affaire de mandat est du ressort exclusif de la justice,seule habilitée à s’y prononcer. Il a la ferme conviction que le Président Macky Sall se pliera à la décision de la justice sur ce point. “Cependant, si la justice valide la candidature pour le 3e mandat de Macky Sall, je battrai campagne à ses côtés et je le soutiendrai.” Tableau Borom Touba 77 266 63 63

