L’entreprise privée de production de gaz butane ’’fait le maximum’’ pour satisfaire la demande de la clientèle en dépit du contexte de pandémie de Covid-19, a assuré le délégué du personnel.

’’Ici nous ne pouvons pas observer un arrêt de travail parce que nous distribuons du gaz butane à travers le pays. Nous faisons le maximum pour satisfaire nos clients’’, a déclaré, jeudi, Abdoulaye Diène en marge d’une visite du ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy.

’’Si nous ne travaillons pas, il y aura une rupture au niveau des ménages sénégalais. C’est pourquoi nous faisons le maximum pour essayer de fournir tous nos clients même si c’est clair, nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde’’, a ajouté M. Diène.

Il a assuré que malgré la propagation de la pandémie, la production se fait ‘’convenablement’’ dans l’entreprise où le respect des conditions de travail est de rigueur.

’’On respecte les mesures d’hygiène et la direction a pris toutes les dispositions. Nous respectons les consignes sanitaires’’, a-t-il fait savoir.

Le ministre du Travail a salué les efforts fournis par la société privée Lobbou Mame Diarra Bousso, en termes d’‘’ingéniosité’’, d’‘’investissement’’ et d’‘’engagement’’ dans son secteur, la production de gaz butane.

’’Le ministre du Travail, que je suis, est sorti réconforté et fier de cette visite. On peut passer très souvent devant cette entreprise sans mesurer la somme d’ingéniosité, le niveau d’investissement et d’engagement’’ qu’elle concentre, a dit M. Sy.

Il a partagé ainsi l’impression qu’il avait après avoir visité cette usine de production de gaz butane située à Dakar.

‘’C’est rassurant de voir que cela émane de nos compatriotes, que ce qu’il y a ici est le meilleur de ce qui se fait partout dans le monde. En définitive, nous repartons rassurés’’, a ajouté le ministre du Travail.

‘’Nous avons dit aux travailleurs, que nous avons rencontrés, que nous devons ensemble rester vigilants’’, a poursuivi Samba Sy, parlant des mesures-barrières prises par l’usine de fabrication de gaz butane contre la maladie à coronavirus.

Il dit par ailleurs espérer que la pandémie de Covid-19 va, non seulement être éradiquée, mais aussi ‘’se transformer en une voie de salut pour notre pays et notre peuple’’.

’’Nous avons vu ici un ensemble de gages, qui font que notre pays est capable, s’il le veut et se donne les moyens d’y parvenir, de faire ce qu’il y a de mieux au monde’’ dans plusieurs domaines, a souligné M. Sy.

