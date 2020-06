Pour éviter la transmission du coronavirus par les mains, la friction avec du gel hydro-alcoolique est incontournable pour les adultes et les enfants. Comment en fabriquer à la maison ? Avec des huiles essentielles ? De l’eau oxygénée ? Quelle est la formule de l’OMS ? Et quelles précautions ?

[Mise à jour le mardi 2 juin à 14h08] La friction avec du gel hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains est un des gestes barrières incontournables contre une contamination par le coronavirus (et les autres virus en général). Comment en faire à la maison ? Quelle est la recette de l’OMS ?

Sur Internet, beaucoup relaient la formule dispensée par l’Organisation mondiale de la Santé. A base de glycérol (qui donne l’effet gel), d’éthanol (alcool à 90 degrés) et de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), “elle est destinée aux professionnels de la pharmacie pas au GRAND PUBLIC“ insiste le Dr Sebastian Marciano, médecin généraliste. De plus “le glycérol est un produit qui peut servir à faire des explosifs (matières premières de la fabrication de la nitroglycérine) donc c’est pas facile d’en avoir ajoute Martial Fraysse, docteur en pharmacie.

Formule de la recette du gel hydro-alcoolique de l'OMS

“Vous pouvez acheter une bouteille d’alcool à 90 degrés en 125 ml, vous mettez 5 ml d’eau oxygénée et 10 ml de glycérine“ indique le pharmacien. Cependant, ça peut être compliqué à préparer, pas facilement transportable partout et toujours moins efficace que le lavage des mains avec de l’eau et du savon. Selon l’Avis du 24 avril du Haut conseil de la Santé Publique, une friction hydro-alcoolique (FHA) doit se faire avec un produit contenant au moins 60% d’alcool.

Pour la friction hydro-alcoolique, il est recommandé d’avoir les mains visuellement propres et de respecter les 6 étapes : paume contre paume/dos des mains/entre les doigts/les dos des doigts/les pouces/le bout des doigts et des ongles.

Vous pouvez trouver des recettes naturelles hydro-alcooliques proposant de mélanger par exemple dans un mini-vaporisateur en verre de 10 ml :

0,8 ml de glycérine végétale bio

2 gouttes d’huile essentielle de tea tree

2 gouttes d’huile essentielle de citron

dans 9 ml d’une base neutre.

Le tea tree (ou “arbre à thé”) est effectivement une huile essentielle reconnue pour ses propriétés antibactériennes et antiseptiques mais ce types de recettes naturelles “ne sont pas garanties par les autorités de santé donc pas garanties d’être efficaces en virucides et bactéricides” souligne Martial Fraysse, notamment contre le coronavirus.

Parmi les recettes naturelles désinfectantes, certaines sont à base d’aloe vera. Quid de leur efficacité ? Le Dr Martial Fraysse est catégorique : “C’est n’importe quoi.”

C’est LA difficulté de beaucoup de personnes aujourd’hui : comment se désinfecter les mains si on n’a plus de solutions hydro-alcooliques à portée de main et en l’absence d’eau et de savon ? “Je conseille aux gens de mettre des gants, en laine ou en latex. Puis quand ils rentrent chez eux ils les mettent à tremper avec un désinfectant ménager et par contre ils se lavent les mains. Il peuvent aussi utiliser des gants jetables“ répond Martial Fraysse.

Les centres antipoison signalent de nombreux accidents domestiques et intoxication en lien avec le COVID-19, rapporte l’Agence nationale de sécurité sanitaire dans un communiqué du 2 avril. Concernant les solutions hydro-alcooliques, les situations particulières à risque concernent l’exposition accidentelle d’enfants ayant à portée de mains les solutions hydro-alcooliques ou les produits utilisés pour la préparation de solution hydro-alcooliques à faire soi-même. Elle recommande de :

Mentionner très clairement la nature du contenu (nom du produit au feutre, étiquette de couleur…) pour les produits déconditionnés, et tenir ces produits hors de portée des enfants.

Respecter rigoureusement les consignes officielles de fabrication (site de l’OMS) pour les solutions à fabriquer soi-même et de tenir les produits issus de cette fabrication hors de portée des enfants.

Source : Coronavirus SARS-CoV-2 : Mesures barrières et de distanciation physique en population générale – Préconisations HCSP, 24 avril 2020

Merci aux Drs Sebastian Marciano, médecin généraliste et Martial Fraysse, pharmacien.