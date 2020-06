Ne pas mettre de gel hydroalcoolique sur sa peau avant de s’exposer au soleil : voici le message des dermatologues en ce début d’été.

Parce que l’épidémie de coronavirus n’est pas (encore) éteinte, le gel hydroalcoolique risque de s’imposer comme un « must have » de l’été 2020…

Attention : comme le rappelle le Dr. Catherine Oliverès-Ghouti, dermatologue et membre du Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV), interrogée par nos confrères de 20 minutes, « il ne faut pas appliquer de gel hydroalcoolique sur sa peau si on l’expose au soleil ».

Pourquoi ? Parce que que le gel hydroalcoolique est composé d’environ 70 % d’alcool. Or, l’alcool est une substance photosensibilisante : exposée au soleil, une peau badigeonnée d’alcool (enduite de gel hydroalcoolique ou de parfum, par exemple) peut ainsi subir une dermite en breloque.

Cette irritation cutanée débute par une brûlure (semblable à un coup de soleil) puis évolue sous la forme d’une tache brune qui peut persister pendant des années. C’est (évidemment) pire avec les gels hydroalcooliques « fait maison », dont la composition est parfois douteuse…

Du savon liquide plutôt que du gel hydroalcoolique

Se badigeonner de gel hydroalcoolique avant d’aller à la plage, à la piscine, en terrasse ou encore au parc en plein soleil, c’est donc une mauvaise idée. Pourtant, il est essentiel de continuer à respecter les gestes-barrières pour éviter la propagation du virus. Que peut-on donc faire ?

« Pour une désinfection efficace des mains, rien ne vaut un bon lavage des mains au savon, de Marseille de préférence », explique le Dr. Catherine Oliverès-Ghouti.

« Si on est en terrasse, on file se laver les mains à l’eau et au savon plutôt qu’avec son gel hydroalcoolique. On se les lave soigneusement, sans oublier l’espace entre les doigts et le dos des mains. À la plage, il suffit d’emporter avec soi un petit flacon contenant du savon liquide pour les mains, et on va se les laver à l’eau claire aux bornes d’eau que l’on trouve sur toutes les plages. »

Pour garder une peau souple et saine, on n’oublie pas non plus les « gestes-barrières » contre le soleil : ne pas s’exposer entre midi et 16 heures, mettre de la crème solaire, porter des lunettes de soleil…

