La dame au chapeau ne fête pas son anniversaire

Ancienne patronne des Miss France, connue pour son franc-parler et ses coups de gueule, Geneviève de Fontenay est maintenant âgée de 87 ans. Invitée de Non Stop People, la dame au chapeau s’est confiée sur le temps qui passe. “J’ai peur de la mort, c’est sûr”, déclare-t-elle dans “L’Instant de Luxe”. “Quand je m’imagine dans ma caisse, c’est quelque chose d’angoissant”, continue-t-elle. “Je ne crois pas à la vie éternelle. Déjà il y a le mystère de la naissance, comment un être humain est fabriqué dans nos entrailles et peut faire un génie ou un clochard ou un crétin”, ajoute la dame au chapeau. “C’est un mystère que je ne comprendrai pas avant de partir”, souligne-t-elle. Geneviève de Fontenay explique ensuite pourquoi elle ne fête pas son anniversaire. “Je ne veux pas qu’on me souhaite mon anniversaire, je ne vais quand même pas faire la fête pour fêter une année de moins de ma vie, ce n’est quand même pas la gloire”, explique celle qui accuse Sylvie Tellier de s’approprier la célébration du centenaire de Miss France.

Quid de sa postérité ? “Je n’ai pas cette prétention. Les gens se souviennent de qui ils veulent”, répond Geneviève de Fontenay. “J’aimerais déjà partir dans mon lit, la nuit”, indique-t-elle toujours sur Non Stop People. La dame au chapeau s’est en tout cas organisée concernant ses archives personnelles. En décembre 2018, dans Morandini Live diffusé sur Non Stop People et Cnews, elle confiait “qu’au siège du Comité Miss France, Emmaüs est venu chercher – à ma demande personnelle – une grande partie de ce qui a fait rêver les Français, toujours sensibles à l’élégance et à la beauté”.

Par Non Stop People TV