Un don de 2 millions de dollars

La mort de George Floyd a provoqué un véritable embrasement aux Etats-Unis. Lors de son arrestation, l’homme de 46 ans a été maintenu au sol pendant plus de huit minutes avec le genou d’un policier sur sa nuque. Peu après, George Floyd est décédé. Rapidement, une vague de colère a submergé les Américains qui réclament à présent justice contre les violences policières à l’encontre de la communauté noire. Et alors que les manifestations et les émeutes se sont multipliées ces derniers jours, Rosie Washington, la mère de la fille de George Floyd, a pris la parole ce mardi 2 juin lors d’une conférence de presse à Minneapolis : “Je veux que tout le monde sache ce que ces officiers de police m’ont pris. Gianna n’a plus de père. Il ne la verra jamais grandir, obtenir son diplôme… Il ne lui fera jamais remonter l’allée jusqu’à l’autel”.

Face à la tristesse de la famille de George Floyd, Kanye West a décidé de faire un très beau geste. Souvent critiqué pour ses positions politiques, le rappeur a surpris tout le monde en annonçant aux médias américains sa décision de lancer un fond pour financer les frais d’université de Gianna Floyd, la fille de George Floyd, âgée de 6 ans. Le mari de Kim kardashian a également annoncé faire don de 2 millions de dollars pour soutenir les familles de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor. Ahmaud Arbery a été tué alors qu’il faisait son jogging en février dernier, tandis que Breonna Taylor est morte après avoir reçu des tirs de police en mars dans l’état du Kentucky. La prise de position de Kanye West est assez inattendue, puisque le rappeur, très proche de Donald Trump, était resté jusqu’ici silencieux sur les mouvements sociaux qui touchent les Etats-unis depuis plusieurs jours.

Par Alexia Felix