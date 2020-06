“Je prônerai désormais l’amour plutôt que la haine”

La prise de position de Tony Yoka a provoqué la colère des internautes. Suite au décès de George Floyd aux Etats-Unis, le champion de boxe a rapidement exprimé sa haine sur les réseaux sociaux : “Peu importe ce qui se dira après ce post, brûlez tout, niq*** tout. Je ne reviendrai pas sur ma parole tant qu’on ne sera pas considérés comme leurs semblables. Put*** j’ai la haine”, a-t-il écrit. Mais rapidement, les propos de Tony Yoka ont provoqué la colère des internautes, et surtout de Raphaël Tronché, champion de France de boxe chez les lourds : “Il a posté sur ses comptes Instagram et Twitter “brûlez tout, niquez tout”. C’est scandaleux ! Ce mec est un porte-voix grâce à sa notoriété médiatique, mais il s’en sert pour délivrer des appels à la haine . […] Qui ira éteindre les incendies que Yoka incite à allumer ? C’est lui qui ira réparer les arrêts de bus fracassés ? Lui qui ira calmer les jeunes des quartiers ?”, a confié Raphaël Tronché dans l’Equipe.

Accusé de promouvoir la violence, Tony Yoka a tenu à s’excuser sur son compte Instagram : “Mon message a fait beaucoup parler, en positif comme en négatif. J’ai écrit ce message à 6h du mat après avoir passé la nuit à regarder ces vidéos. J’ai eu la rage, la haine. Je ne veux pas que cette situation se reproduise avec mes fils sachant que je vis 70% du temps dans ce pays. Mais après quelques jours, je me suis rendu compte que ma voix portait. J’ai toujours été et je serai toujours contre toute forme de racisme. Quelle que soit les origines, la couleur, la religion, l’orientation sexuelle que nous avons, nous sommes tous égaux et nous devons tous nous accepter. J’ai reçu tellement de message d’amour que je me suis demandé si la rage que je porte pour le racisme était plus forte que l’amour que j’avais pour mon prochain. L’histoire nous montre que même si c’est encore grave, nous progressons alors je prônerai désormais l’amour plutôt que la haine”. Un appel au calme qui a été salué par certaines personnalités.

Par Alexia Felix