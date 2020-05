Conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas, Gérard Houllier était l’invité de Barth Ruzza dans l’émission OL Night System vendredi. L’occasion pour l’homme de l’ombre de l’Olympique Lyonnais d’offrir sa vision des récentes polémiques sur la décision de l’arrêt de la Ligue 1 par la Ligue de football professionnel (LFP). Et une chose est certaine, l’homme de 72 ans n’a pas la langue dans a poche. Ce dernier rend directement responsable le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille des décisions de la ligue.

«Il y a un axe entre l’OM et le PSG. Et il a frappé fort. Il s’est mis des alliés de son côté. C’était un plan pour éliminer l’OL. Tout cela va être étouffé. L’Etat était parti prenant. Je trouve cela très injuste. Un championnat ne s’arrête pas comme cela. J’ai un petit espoir mais je ne pense pas qu’on reprendra. Cela arrange beaucoup de monde, notamment de voir l’OL dans la difficulté. Mais si tout se passe bien en Allemagne ou en Angleterre à partir du mois de juin, on aura l’air ridicule car on aura été la seule grande nation à arrêter. La décision a été trop hâtive, on pouvait attendre,» a déclaré Gérard Houllier.