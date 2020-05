Il y a deux ans environ, Gerard Piqué s’est lancé dans une nouvelle activité, celle de propriétaire de club. Via sa boîte Kosmos, le défenseur du FC Barcelone s’est offert le FC Andorre, club qui évoluait à l’époque en cinquième division espagnole. Et ça se passe plutôt bien pour lui et son nouveau jouet, puisque le club de la Principauté est aujourd’hui déjà en D3, après avoir obtenu une promotion sur le terrain puis une autre dans les bureaux. Avant la trêve forcée, le club pointait à la neuvième position du groupe 3 de la Segunda B espagnole.

Mais visiblement, sa gestion ne fait pas que des heureux. Gabri, ancien joueur du FC Barcelone et entraîneur renvoyé par Piqué en février, n’a ainsi pas hésité à s’en prendre au numéro 3 du Barça dans un entretien accordé à RAC1. « J’ai eu du mal à comprendre cette décision qui a été, évidemment, prise par Piqué. D’abord c’est la direction sportive qui m’en a parlé, et ensuite lui. Professionnellement, il m’a déçu. J’ai perdu trois matchs et ils ont pris cette décision. Ils m’ont dit qu’ils ne me considéraient pas capable d’inverser la tendance pour qualifier l’équipe en play-offs de montée. Cette équipe avait été construite en deux semaines, pour jouer en D4 de base. […] Les gens ont pensé que monter de D3 à D2 était quelque chose de facile », a ainsi lancé l’ancien milieu de terrain. Si le Gerard Piqué joueur fait souvent polémique, le Gerard Piqué patron de club prend le même chemin…