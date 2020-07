Geremi Njitap, vice-président de la FIFPro, syndicat international des footballeurs professionnels, s’est prononcé sur les difficultés financières des joueurs africains.

Tous les championnats ont été arrêtés depuis mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus. Alors pour éviter la propagation du virus, plusieurs pays ont mis fin à la saison 2019-2020. Une situation très difficile pour les joueurs notamment ceux qui ne perçoivent plus de salaires.

Selon Geremi Njitap, l’ancien international camerounais, si certains joueurs pourraient bénéficier des aides apportées par leurs dirigeants de clubs d’autres par contre n’auront pas cette chance.

« Ils sont très inquiets pour le présent et l’avenir. Le fait que l’on dise l’Afrique plutôt épargnée par le virus n’est pas de nature à les rassurer. Ils savent ce qui se passe sur d’autres continents et ils veulent que l’on protège leur santé et celle de leurs familles. Personne ne sait comment cette pandémie va évoluer dans nos pays, mais il n’est pas question de prendre des risques. La crise n’a fait qu’amplifier un phénomène qui affecte nombre de joueurs depuis de longues années », a confié Geremi Njitap dans des propos relayés par Actu Cameroun.

