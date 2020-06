Si la France est déconfinée, le coronavirus Sars-CoV-2 circule toujours dans le pays, surtout en Ile-de-France. Les gestes barrières doivent être respectés lors des sorties, visites à domicile, dans les commerces pour aller faire ses courses, au travail… Liste des incontournables en image pour faire barrage au virus.

[Mis à jour le mardi 2 juin 2020 à 11h15] La France est dans la phase 2 de son déconfinement. Les parcs et jardins sont rouverts. Les cafés, bars et restaurants aussi (en terrasse pour les zones orange). Davantage d’enfants retournent à l’école La vie reprend doucement ce qui est une bonne nouvelle pour le moral. Mais le coronavirus circule toujours et l’épidémie reste sous tension en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane ce qui rappelle que l’application de gestes barrières pour éviter une contamination est plus que jamais primordiale.

Dans les commerces, les écoles, sur le lieu de travail… Les affiches rappelant ces gestes sont téléchargeables sur le site de Santé Publique France. On y trouve :

Elles confirment les mesures diffusées par l’OMS.

“Bien se laver les mains (avec du savon et de l’eau) minimise le risque d’être contaminé après avoir touché une surface qui a été préalablement contaminée par une personne malade, puis de se toucher le visage, la bouche ou les yeux“, explique le Dr Pierre Parneix, médecin hygiéniste. Selon les recommandations du HCSP :

Affiche des gestes barrières à appliquer pendant l’épidémie de coronavirus. © Santé Publique France

Le lavage des mains doit se faire plusieurs fois par jour à l’eau et au savon pendant 30 secondes puis il faut les sécher avec une serviette propre ou à l’air libre. Il faut se laver les mains après toute manipulation d’un masque (tout type de masque), avant de préparer les repas, de les servir et de manger et avant de sortir de chez soi, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, avoir rendu visite à une personne malade, chaque sortie à l’extérieur, avoir pris les transports en commun (ou partagés), être allé aux toilettes, avoir touché aux parties communes d’un immeuble.

L’utilisation de la friction des mains avec du gel hydro-alcoolique est recommandée par les autorités de santé, notamment chez les enfants à l’école qui n’ont pas toujours à disposition un point d’eau avec du savon. Pour être efficace, il faut avoir les mains visuellement propres et respecter les 6 étapes : paume contre paume/dos des mains/entre les doigts/les dos des doigts/les pouces/le bout des doigts et des ongles. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Le produit doit contenir au moins 60% d’alcool et répondre à la norme NF EN 14 476.

“Il faut observer une distance de sécurité d’un mètre entre les personnes. C’est la distance qui permet de ne pas être touché par les gouttelettes du nez ou de la bouche susceptibles de contenir le virus” insiste notre interlocuteur. Ce principe doit être respecté dans tous les lieux publics, les commerces et les transports en commun. Lorsque l’endroit est confiné et qu’il n’est pas possible de respecter cette distance, le spécialiste recommande de “tourner le dos à la personne malade, afin que les sécrétions aient moins de risque de toucher le visage”. De plus, ces mesures de distanciation passent aussi par :

Respecter la distanciation sociale pour faire barrage au coronavirus. © Ministère de la Santé

ne pas se serrer la main,

ne pas s’embrasser,

ne pas se donner d’accolades,

télétravailler le plus possible,

la réduction voire l’interdiction de rassemblements,

la fermeture de lieux de rassemblements (cafés, restaurants, théâtres…)

Eviter de se serrer la main ou de se faire la bise pour se saluer.

Éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux : nez, yeux et bouches sont autant de “portes d’entrées” possibles au virus. En période d’épidémie, il est préférable d’éviter au maximum de se toucher le visage avec les mains, potentiellement contaminées.

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement permet d’éviter la propagation des virus et autres agents pathogènes.

“Il est établi que des personnes en période d’incubation ou en état de portage asymptomatique excrètent le virus et entretiennent la transmission de l’infection. En France, dans ce contexte, le port généralisé d’un masque par la population constitue une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur” estime l’Académie nationale de médecine dans un communiqué du 2 avril 2020. Ce que confirme le Premier ministre lors de son discours du 28 avril où il invite les particuliers à se fabriquer des masques répondant aux normes Afnor et les entreprises à en délivrer aux salariés. Les masques sont par ailleurs obligatoires dans les transports en commun, pour les enseignants, personnels de la petite enfance et chez les collégiens. Un commerçant peut aussi imposer le port du masque dans son commerce. Les maires s’organisent pour en faire produire, surtout des masques en tissus et lavables.

Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage

Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher; chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique

Pour retirer le masque: l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans une poubelle fermée; se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

Le masque est à usage unique et n’est en aucun cas lavable ou réutilisable.

Le masque doit être par ailleurs adapté à la taille du visage et doit être bien positionné (le côté rembourré de la barrette nasale doit être placé sur la bosse du nez pour bien protéger le nez).

“Non, répond l’Organisation mondiale de la Santé. Le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux contre la COVID-19 que le port de gants en caoutchouc. Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage avec les gants.” Les gants peuvent servir de support au virus après souillage par des gouttelettes (les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou discute), qui sont le moyen de transmission du coronavirus.

En cas de port de gants :

Ne pas se porter les mains gantées au visage.

Ôter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant.

Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation.

Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants.

Dès la présence de signes d’une possible infection Covid-19 (toux, essoufflements, fièvre, etc.) :

Rester chez soi ou dans son lieu de confinement, éviter les sorties et les contacts avec des personnes fragiles, contacter le médecin si besoin

Limiter les contacts directs et indirects (via les objets) ;

Porter impérativement un masque grand public dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Contacter le médecin traitant qui pourra prescrire un test de dépistage du Covid-19.

CHEZ LE COIFFEUR • Suppression des magazines et collations. • Les clients doivent venir seuls, ou pour accompagner un enfant. • Seuls les clients qui se font coiffer ou qui achètent un produit peuvent rester dans le salon. • Chaque nouveau client entrant dans le salon doit utiliser du gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée du salon et être muni d’un masque. • La mise en place d’un vestiaire est à bannir : il faut idéalement laisser laisser ses vêtements dans la voiture, le sac ou sur leurs genoux sous le peignoir. En cas de vestiaire exceptionnel, les vêtements devront être isolés les uns des autres. • Eviter au maximum les contacts trop proches en face à face avec les clients, éviter de leur toucher le visage et privilégier les conversations via le miroir. • Le paiement par carte bancaire et sans contact est encouragé. A domicile : isoler l’espace de travail de l’ensemble des personnes présentes sur le lieu, et désinfecter ce dernier comme il se doit (désinfection assurée par le professionnel). Obligation de porter un masque normé avec attache derrière les oreilles pendant toute la durée de la prestation à domicile. Accueillir le professionnel en tenant la porte ouverte et en la refermant derrière lui à l’issue de la prestation afin que ce dernier ne touche pas les poignées de porte durant sa présence au domicile. Seul le client devra être présent sur les lieux.

Les commerces étant des lieux de proximité, il faut faire preuve d’une grande vigilance et ne s’y rendre qu’en cas de nécessité. Les consignes sont les suivantes :

la distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne doit être respectée ;

le personnel doit être protégé ;

le port du masque est recommandé pour le personnel comme pour les clients lorsque la distanciation physique n’est pas possible. Un commerçant peut imposer le port du masque dans son magasin.

concernant les coiffeurs et instituts de beauté : ils rouvrent à condition de respecter des guides sanitaires spécifiques

: ils rouvrent à condition de respecter des guides sanitaires spécifiques les marchés de plein air et halles couvertes rouvrent si les distances de sécurité entre les consommateurs sont garanties.

Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires ” pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs “ (article L. 4121-1). La principale recommandation pour les entreprises est de placer leurs salariés en télétravail autant que faire se peut, rappelle le ministère de Travail, et d’éviter les déplacements professionnels afin de limiter la propagation du virus. Elles doivent également :

appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail notamment pour permettre une distance d’un mètre entre les salariés. Chaque salarié doit disposer d’un espace de 4 m 2 minimum qui devra être respecté dans tous les lieux de l’entreprise : bureau, couloirs et escaliers, cafétéria et ascenseurs (2 personnes dans un ascenseur de 8 m 2 et une seule personne dans un ascenseur plus petit). L’occupation d’une personne par bureau devra être privilégiée . Pour les bureaux partagés, il faudra éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un mètre et utiliser si possible des séparations en plexiglas et prévoir une aération régulière (15 minutes trois fois par jour).

notamment pour qui devra être respecté dans tous les lieux de l’entreprise : bureau, couloirs et escaliers, cafétéria et ascenseurs (2 personnes dans un ascenseur de 8 m et une seule personne dans un ascenseur plus petit). . Pour les bureaux partagés, il faudra éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un mètre et utiliser si possible des séparations en plexiglas et prévoir une aération régulière (15 minutes trois fois par jour). faire en sorte que les salariés évitent les lieux où se trouvent des personnes fragiles, toute sortie ou réunion (conférences, meetings, etc.) non indispensable, les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.).

où se trouvent des personnes fragiles, toute sortie ou réunion (conférences, meetings, etc.) non indispensable, les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). consulter le comité social et économique en cas de modification importante de l’organisation du travail (articleL. 2312-8 du Code du travail).

(articleL. 2312-8 du Code du travail). si malgré la mise en place des mesures de protection collective, le respect de la distanciation physique d’un mètre entre deux personnes ne peut être garanti, le port d’un masque devient alors obligatoire.

L’employeur doit s’assurer que savons, gels, mouchoirs sont approvisionnés et que des sacs-poubelles sont disponibles.

Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques. Le ministère du Travail précise qu’il faut distinguer deux cas de figure :

lorsque les contacts sont brefs , les mesures ” barrières ” indiquées ci-dessus (lavage très régulier des mains…) sont suffisantes.

, les mesures ” barrières ” indiquées ci-dessus (lavage très régulier des mains…) sont suffisantes. lorsque les contacts sont prolongés et proches, notamment pour les postes de travail en contact avec le public, il y a lieu de compléter les mesures ” barrières ” par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre ou d’écrans de protection, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains.

Dans le cadre du déconfinement, une réglementation spécifique est mise en place pour l’accès aux transports publics collectifs d’Île-de-France aux heures de pointe. Les salariés doivent se munir d’une attestation de leur employeur.

Le ministère du Travail a publié des fiches conseils et des guides pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité de l’activité économique. Il a également mis en ligne un protocole national de déconfinement.

Malgré l’Avis du Conseil Scientifique qui recommandait le 20 avril de laisser les écoles fermées jusqu’en septembre, le gouvernement a décidé de les rouvrir à partir du 11 mai, progressivement. Sous certaines conditions détaillées dans un protocole sanitaire publié le 4 mai 2020 :

pas plus de 15 élèves par classe en primaire, 10 en maternelle.

le port du masque obligatoire pour les personnels (en maternelle, primaire, collège et lycée) dans toutes les situations où les règles de distanciation ne peuvent (ou risquent de ne pas), pour les collégiens/lycéens dans toutes les situations où les règles de distanciation ne peuvent (ou risquent de ne pas) être respectées ; proscrit pour les élèves en école maternelle ; mis à disposition des enfants de plus de 6 ans en cas de symptôme ; non recommandé pour les élèves en école élémentaire. Les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes.

pour les personnels (en maternelle, primaire, collège et lycée) dans toutes les situations où les règles de distanciation ne peuvent (ou risquent de ne pas), pour les collégiens/lycéens dans toutes les situations où les règles de distanciation ne peuvent (ou risquent de ne pas) être respectées ; proscrit pour les élèves en école maternelle ; mis à disposition des enfants de plus de 6 ans en cas de symptôme ; non recommandé pour les élèves en école élémentaire. Les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. la règle de distanciation physique , dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne doit être appliquée dans les écoles dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.).

, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne doit être appliquée dans les écoles dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.). Le lavage des mains doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’école ; avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; avant et après chaque repas ; avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.

doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’école ; avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; avant et après chaque repas ; avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. doivent être évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation.

etc. doivent être évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire.

Concernant les crèches, le gouvernement a indiqué qu’elles ne pouvaient pas accueillir plus de 10 enfants maximum, éventuellement plusieurs groupes de 10 enfants sont possibles si les conditions et l’espace le permettent ; pas de port du masque pour les enfants de moins de 3 ans et port du masque grand public obligatoire pour les professionnels de la petite enfance.

Pour réduire le risque de contamination par le coronavirus, il faut désinfecter. “Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés (eau de Javel, éthanol 70%…) sont efficaces contre le COVID-19”, peut-on lire sur le site du gouvernement.

• En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour : les poignées de porte, les interrupteurs d’éclairage, les poignées de toilettes, les rampes d’escaliers, les surfaces d’écran tactile et les claviers par exemple.