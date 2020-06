La Covid-19 est parfaitement bien gérée au Sénégal par le Comité National de Gestion des Epidémies (Cnge) qui se réunit régulièrement et est composé de personnalités d’horizons divers, selon Modou Diagne Fada, directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos).

Réunion…

D’après l’ancien président du groupe parlementaire PDS, le président de la République Macky Sall a pris très au sérieux cette pandémie et cherché à anticiper. Au moment où aucun gouvernement de la sous-région ne s’était réuni sur la question, le Président Macky Sall a convoqué une réunion pour prendre des mesures et anticiper.

Gestion…

“Du point de vue de la gestion de la pandémie, il est difficile de reprocher quoi que ce soit au Président et à son gouvernement. Je ne le dis pas, parce que je suis son partisan, mais plutôt en connaissance de cause. Il faut se féliciter du fait que le Sénégal ait une population très jeune, que la plupart des cas sont asymptomatiques, que le climat intervient dans la virulence du virus en la diminuant en plus du fait que les professionnels de santé du pays ont une grande expérience de la gestion des épidémies”, déclare Modou Diagne Fada sur L’As.

Atouts…

Pour le Dg de Sonacos, avec tous ces atouts, on peut dire que la pandémie est sous contrôle, malgré le fait que nous soyons autour de 6 000 cas avec 4 000 guéris. Le Sénégal n’a jamais été dans le confinement total. Le Président savait que le pays ne peut pas supporter un confinement. Au départ de la maladie, tout le monde avait peur.

Patience…

“Maintenant qu’on a fait trois mois avec la maladie, les gens s’y habituent et maîtrisent tous les gestes barrières, même s’il y en a qui ne les respectent pas. Donc, je crois que le Président Macky Sall a écouté son peuple. Il prend une mesure pour fermer les marchés, les gares routières et autres lieux publics. Les gens commencent à perdre patience, donc il est obligé de se plier à la volonté de la population. On est dans un Etat de droit, et un chef d’Etat aussi puissant qu’il puisse être, ne pas faire ce qu’il veut”, ajoute Modou Diagne Fada.

Responsable…

Selon M. Diagne, Macky Sall est un responsable qui écoute son peuple raison pour laquelle, il a réajusté sa politique de gestion de la pandémie et cela a abouti à un assouplissement des mesures. Maintenant, il appartient à la population de respecter les gestes barrières, car c’est ce confinement individuel qui devrait nous permettre de redémarrer la machine économique du pays.

