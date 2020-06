La Conférence des Grandes Ecoles (CGE) regroupant BEM, IAM, ISM et Supdeco qui est un cadre collaboratif, dynamique, de réflexion, et de solidarité dont les membres sont comptés parmi les meilleures « Business Schools » d’Afrique, entend désormais jouer un rôle prépondérant dans l’élaboration des politiques publiques de l’enseignement supérieur.

En effet, selon le communiqué rendu public par ce cadre, l’année académique en cours, qui a connu une tournure exceptionnelle a permis à leurs membres de démontrer leur capacité de résilience et d’agilité pour assurer, avec responsabilité, la continuité des enseignements, menant à une fin d’année académique à bonne date.

« Chacun de nos membres, a mis en place un dispositif d’enseignement à distance performant à la grande satisfaction des étudiants et de leurs parents. C’est l’occasion pour nous de féliciter les professeurs, les équipes techniques, les administrations qui ont contribué à cette réussite. Enfin, nous sommes convaincus que la voie de l’émergence passera nécessairement par un système d’enseignement supérieur structuré, souple, adaptatif s’appuyant sur un secteur public et un secteur privé d’égale considération », s’est félicité le CGE. Aussi et si cela leur est permis, souhaite-t-il désormais jouer un rôle prépondérant, dans un esprit d’ouverture, de respect mutuel et patriotique, dans l’élaboration des politiques publiques de l’enseignement supérieur.