« Lutter sur deux fronts, celui de la santé et celui de l’économie », semble être l’exercice difficile sur lequel est envisagé l’ère après COVID19. En tout cas, le Président de la République Macky Sall, dans son dernier discours du lundi 30 juin a clairement montrer que le défi qu’il nous faut désormais relever, c’est celui-là de « lutter pour préserver nos vies et notre santé, et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche. Seulement, savons-nous tout bonnement sur quoi reposevéritablement une économie de marché pour un pays comme le nôtre ? il est vrai que « de la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons, non plus, lui laisser la vie et la santé de notre économie ».

Dès lors, toutes les mesures prises par le gouvernement pour la gestion de l’impact de cette pandémie sur l’économie et ses secteurs clés (I) méritent une attention particulière. La vie et la santé de notre économie trouverait l’oxygène nécessaire dans un vaste et inédit plan de « relance économique » ou de « Reprise »après COVID19 fondé sur les réelles caractéristiques de notre tissu économique notamment le secteur informel et les PMEs/PMIs (II). Il va falloir alors penser de nouvelles priorités dans la nouvelle PSE2 ou PSE post COVID19 (III)

I. Analyse des mesures prises par le gouvernement pour la gestion de l’impact de cette pandémie sur l’économie et ses secteurs clés.

Il faut dire qu’il est aujourd’hui évident, après 4 mois de crise, que tous les secteurs de l’économie ont été touchés. Aucun secteur clé n’a été épargné ; cela va du tourisme au commerce. Ce qui a provoqué sans nul doute une baisse significative du chiffre d’affaire des entreprises avec des conséquences sur les emplois et la demande en biens et services des fournisseurs. Dés lors des mesures fortes s’imposaient pour le Gouvernement du Sénégal, après que tous les pays soient repliés sur eux.

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, dans sa conférence de presse du 19 mars 2020avait annoncétrois principales mesures. Premièrement, le ministre a confirmé après l’annonce du président de la république de la mise en place immédiatement d’un fonds initial d’une enveloppe de 1,4 milliards de Fcfa.

Deuxièmement, le ministre a annoncé la mise en place d’un Fond de Riposte et de Solidarité de 1000 milliards contre les effets du Covid19 pour soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora mais également pour soutenir les secteurs affectés notamment le tourisme, le transport aérien, les chaînes d’approvisionnements du commerce formel et informel et de l’industrie dans le sens de préserver les emplois et d’atténuer les répercussions sociales de la crise.

Troisièmement, la mise en place d’une commission de croissance et de veille économique Covid-19 pour anticiper sur les répercussions économiques pour avoir un dispositif de suivi afin de prendre les décisions idoines.

Dans la foulée, l’État d’urgence, décrété sur tout l’étendu du territoire national vient d’être levé ; des cas contacts confinés dans les réceptifs hôteliers ; le Couvre-feu établi puis réajusté récemment et ensuite levé, les transports régionaux interdits puis autorisés aujourd’hui ; tout cela malgré l’accroissement du nombre de cas contaminés et de cas communautaires, les frontières aériennes réouvertes et celles terrestres et maritimes maintenues fermées jusqu’à nouvel ordre.

Même si l’on peut saluer les 302 milliards retenus pour le paiement des fournisseurs de l’Etat et la remise partielle de la dette fiscale due par les entreprises et les particuliers pour un montant global de 200 milliards, nous ne pouvons qu’être dubitatif quant à la pertinence des 64 milliards destinésà l’achat de vivres à l’aide alimentaire d’urgence avec son lot de manquement en matière de respect de marché public. Un simple transfert monétaire semblait être beaucoup plus efficace.

En réalité, il ne s’agissait pas d’empiler les mesures mais de s’assurer de leur pertinence et de leur efficience.

www.dakaractu.com