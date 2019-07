Gestion des ressources naturelles : Macky ouvre les portes de Cos-Petrogaz à l’opposition

IGFM – Le Cos-Petrogaz, l’instance créée par le Président de la République, Macky Sall pour définir, évaluer, superviser et contrôler la politique de l’État en matière de développement de projets pétroliers et gaziers est ouvert à l’opposition politique, et la société civile. L’annonce est faite par le chef de l’Etat, Macky Sall.

« Le comité d’orientation stratégique Cos-petrogaz, dans sa composition, est désormais élargi à la société civile et à l’opposition. Je charge le ministre des Mines d’étudier avec ses entités la désignation de leurs représentants qui seront désormais dans la composition de Cos-petrogaz », à déclaré le chef de l’Etat, Macky Sall, lors de la cérémonie de lancement de l’atelier sur la mise en oeuvre de la loi sur le contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz.

Selon le chef de l’Etat, cette décision s’inscrit « dans la logique de la mise en place d’une politique et d’une gouvernance publique, saine, transparente et durable de nos ressources naturelles pétrolière et gazière en particulier ».