Dans le jargon épidémiologique de la Covid-19,le terme négatif engendre la positivité et le contraire signifie la négativité. Dans le cas d’espèce du ministre de la Santé et de l’Action Sociale, il s’agira bien d’un test négatif par sa capacité à tenir bon sans fléchir et à résister aux sirènes les plus sordides pour mener à bien cette mission salvatrice truffée de rebondissements de drames et d’imprévus. Diouf Sarr est à la limite testé négatif puisqu’il n’a pas chopé le virus de la mauvaise gestion du Coronavirus.

Tester Diouf Sarr de positif, c’est irréfutablement le livrer au virus d’une mauvaise gestion de la Covid-19.

Car,il s’agit de ne pas trahir le jargon épidémiologique tributaire de la maladie du Coronavirus.

Et Sénégal7 qui ne déroge jamais à la règle d’informer juste et bien se fait le point d’honneur de s’arrêter sur le “test de dépistage” d’un ministre qui a essuyé quotidiennement les tirs nourris de ses détracteurs déterminés à le faire “choper” le virus de la mauvaise gestion de cette pandémie .

Mais son plan de riposte a été déterminant pour contenir la Covid-19 qui déborde le vase de la planète-terre. D’abord, Diouf Sarr aura réussi un plan de communication qui épluche quotidiennement le bilan des résultats virologiques sans détour.

Ensuite, les suspicions de désaccord qu’on le collait dans ses relations avec le Professeur Moussa Seydi se sont avérées fausses.

Troisièmement, les fonds alloués à son département pour la gestion de la Covid-19,il s’en est très tôt défait pour donner un gage de transparence dans sa gestion de cette pandémie.

Et en parfaite synergie avec les techniciens de son département, il vient de boucler trois mois de durs labeurs autour d’une crise sanitaire éminemment pandemique.

Les Sénégalais dans leur écrasante majorité comprennent aujourd’hui qu’Abdoulaye Diouf Sarr mérite tous les égards pour avoir géré jusqu’ici avec engagement et détermination la Covid-19.

C’est pour cette raison qu’il a été “testé négatif” à la gestion de cette maladie. C’est à dire qu’il aura réussi avec brio à relever le défi d’une pandémie qui aura fait trembler les grands de ce monde sans réussir à faire fléchir un pays comme le Sénégal.

Assane SEYE-Senegal7

