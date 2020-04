Invité de Rfm matin, ce jeudi, l’ancien ministre conseiller Moustapha Diakhaté n’y est pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer ce qu’il appelle la mauvaise gestion de la crise sanitaire par le Chef de l’Etat .

Dans un discours corrosif, Moustapha Diakhaté n’a pas mis de gants pour mettre à nu les ratés du pouvoir face à la lutte contre la propagation du Coronavirus. Après avoir regretté les limites du système éducatif dans un pays où 54% de la population ne sait ni lire ni écrire, Moustapha Diakhaté a indiqué que sur une bagatelle de 1000 milliards représentant 25% du budget national et 10% du Pib, on assiste plutôt à un “Coronadeal” de la part du Macky.Car, selon lui, le Chef de l’Etat ne peut ignorer que le code du travail ne permet pas à un député de bénéficier d’un marché de l’Etat.

Et que la Loi d’habilitation ne lui permet pas de violer les statuts et règlements intérieurs de l’Assemblée nationale. Ce qui lui fait dire que les 1000 milliards de Force Covid-19 devraient être logés à la Banque centrale sous la supervision d’un comité de pilotage et non être gardé au trésor public. Sur l’aide alimentaire dont le marché a été concédé à une seule personne, Moustapha Diakhaté déclare que c’est illégal pour quelqu’un que personne ne connait dans la filière du riz.

Dénonçant une telle forfaiture, il indique que le Khalife Général des mourides a participé à hauteur de 200 millions s’il apprend que 20 milliards ont été réservés à une seule personne, ce serait décourageant pour la plupart des sénégalais qui ont cassé leur tirelire.

Sur l’audience que le Chef de l’Etat a accordé aux leaders politiques, Moustapha Diakhaté parle de “Coronapolitique” car selon lui, le président Sall devrait plutôt recevoir les spécialistes de la Santé et les médecins. Pour lui, c’est une stratégie politique de sa part pour museler les opposants et les embarquer dans ses manœuvres politiciennes.