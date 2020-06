ll y a au moins deux gros scandales qui commencent seulement à être connus de certains employés du groupe. En effet, le patron, Youssou ndour avait entouré ces affaires d’un voile noir afin de ne pas jeter le discrédit sur sa boîte

Il s’agit d’affaires de détournement qui n’ont été portés à sa connaissance que lorsqu’il a commandité un audit.La première affaire concerne les retombées financières que devait apporter YouTube.

Des sommes importantes, plusieurs millions de francs qui n’apparaissent nulle part dans la comptabilité et que You n’aurait jamais découverts sans cet audit. L’auteur présumé de ces détournements n’est autre qu’un cousin de Birame Ndour, un certain T. Di.

C’est du moins lui qui a été accusé de ces indélicatesses et qui en a fait les frais. Une deuxième affaire a été découverte. Il s’agit de surfacturations énormes effectuées sur l’achat de véhicules. Le gestionnaire du parc auto, un certain « Gr…, mécanicien de son état en est l’auteur.

Youssou Ndour se débarrasse de son gestionnaire de Parc Automobile

Dakarposte a appris que lui aussi aurait empoché indûment plusieurs dizaines de millions au détriment de son employeur et de tout le groupe de presse. D’ailleurs, en fouillant bien, il a découvert qu’il possède une villa de type R+1 au « Lac Rose » que ses revenus ordinaires ne lui auraient jamais permis de s’offrir. Il a été relevé de ses fonctions.

Youssou Ndour, qui a failli tomber à la renverse en découvrant ces malversations, a donc décidé de déménager une partie de l’administration. Et il fit une découverte déconcertante. Il y avait partout de « galadjs », « manam » des gris-gris et toutes sortes de bouteilles de safaras et cornes emmitouflées dans des tissus rouges avec des cauris dessus ! La plupart des employés ignoraient tout mais, aujourd’hui les langues commencent à se délier. Heureusement pour « You » que ces actes indélicats ont pu être découverts à temps.

