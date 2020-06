L’actrice ghanéenne d’origine gambienne, Princess Shyngle, a lancé un avertissement sévère aux hommes mariés qui lui font la cour.

Princesse Shyngle qui en a assez de devoir faire face aux propositions incessantes de ses admirateurs a finalement exprimé sa colère sur les médias sociaux.

Elle a menacé de dénoncer tous les hommes mariés qui lui envoient des messages inbox.

« Si tu es un homme marié et que tu m’envoies des messages inbox en me demandant de sortir avec toi ou même pour me faire des compliments, je vais faire une capture d’écran et l’envoyer à ta femme. Je ne plaisante pas, je suis sur le point d’envoyer des captures d’écran aux femmes dont les maris me font la cour », a-t-elle écrit.

Crédit photo : mediaguide