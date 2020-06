Un centre d’hébergements des joueurs qui n’est plus à l’image du standing d’Asante Kotoko. Grand club de la Premier League ghanéenne, le club de Kumasi n’honore plus son rang ces dernières années. Et les récentes vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la maison des joueurs en sont la parfaite illustration.

Le centre est désormais dans un état désastreux. Il y a des fissures dans les murs. Plusieurs installations telles que les toilettes et les cuisines n’ont plus connu de rénovation.

Cette maison est apparemment abandonnée par les dirigeants d’Asante Kotoko. Lors d’une interview accordée à Kwaku Osei TV, le vigile du centre. Ayongo Akampue a fait savoir qu’il a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises mais rien n’a changé. Puisque la direction du club a fait savoir que le centre est dans une zone gorgée d’eau.

Voici l’état du centre dans cette vidéo :

[embedded content]

Africa Top Sports

L’article Ghana : Le centre d’hébergements des joueurs d’Asante Kotoko dans un état piteux est apparu en premier sur Snap221.info.