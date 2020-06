Ancien capitaine des Black Stars, Stephen Appiah a pour objectif d’entrainer un jour la sélection ghanéenne. Son talent sur le terrain en tant que joueur a ébloui plus d’un. Et l’histoire retiendra qu’il est le premier capitaine de la sélection qui s’est qualifiée pour la première coupe du monde de son histoire. Il veut rééditer cet exploit en tant que sélectionneur.

La question qui taraude les esprits est de savoir si Appiah a les qualités requises pour devenir un bon sélectionneur. Dans une interview accordée à Carol Tshabalala de SuperSport, l’ancien joueur de la Juventus pense qu’il en est capable.

« Je pense que j’en ai la capacité, j’ai été capitaine pendant 8 ans et je n’ai eu aucun problème avec mes coéquipiers », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « En tant que manager ou entraîneur de football, le plus important est de savoir comment gérer les joueurs. Vous ne pouvez pas montrer aux joueurs comment jouer au jeu. La seule chose que vous pouvez leur montrer, c’est le système auquel vous voulez jouer ou la façon dont vous voulez qu’ils se déplacent sur le terrain. La chose la plus importante est que vous ayez 23 adultes qui ont différents egos et que vous devez les gérer ».

Stephen Appiah veut marcher sur les traces de Charles Akonnor. Ce dernier a brillé en tant que joueur et est nominé depuis quelques mois à la tête des Black Stars.

Africa Top Sports

L’article Ghana : Stephen Appiah rêve de devenir sélectionneur des Black Stars est apparu en premier sur Snap221.info.