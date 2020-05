Un individu porteur du Coronavirus a infecté 533 nouvelles personnes dans une seule usine de transformation de poisson au Ghana. C’est l’information qu’a livré, le président ghanéen Nana Akufo-Addo le dimanche 10 mai 2020.

Le nombre de cas contaminés au Covid-19 continue de croitre à un rythme exponentiel au Ghana. En effet, un seul individu a suffi pour contaminer 533 personnes. Soit un peu plus d’un tiers des 1300 ouvriers de l’usine à Tema, sur la côte atlantique, à 25 kilomètres à l’est de la capitale Accra.

Ces nouvelles infections enregistrées mercredi et jeudi constituent à elles seules 11% des 4 700 cas confirmés dans le pays de Nana Akufo-Addo. Celui-ci a saisi l’occasion pour imposer d’autres mesures. Notamment, l’interdiction des rassemblements, la fermeture des frontières et celle des écoles et des universités du dimanche 10 mai jusqu’à la fin du mois. A ce jour, le Ghana compte 4700 cas de Covid-19, 494 guérisons et 22 décès liés à la maladie.

Le pays de Nana Akufo-Addo prend ainsi la première place des pays les plus touchés en Afrique de l’ouest. Il prend désormais la place du Nigéria qui enregistre 4661 cas confirmés de coronavirus, 902 guérisons et 151 décès en date du lundi 11 mai 2020. Soulignons que le lundi 20 avril, le Président Ghanéen avait levé le confinement imposé depuis trois semaines dans la capitale et dans la seconde ville du pays, Kumasi.

Ce pays de l’Afrique de l’ouest devenait ainsi le premier pays d’Afrique à prendre une telle décision. Le chef de l’Etat avait fait observer que grâce au renforcement des capacités de dépistage, la traçabilité des personnes en contact avec les malades et l’ouverture de nouveaux centres de quarantaine, que son pays était capable de retrouver un semblant de vie quotidienne.

