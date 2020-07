L’actrice ghanéenne et figurante de vidéo, Akuapem Poloo fait sensation en ligne après avoir décidé de se mettre complètement nue dans une séance photo avec son fils pour célébrer son 7e anniversaire.

Partageant la photo sur sa page Instagram, l’actrice a expliqué sa décision dans un message émouvant, affirmant qu’elle avait décidé de se mettre nue devant son fils parce qu’elle lui avait donné naissance nue.

Publicité

Elle a écrit: “mon fils aujourd’hui me rappelle le jour même où je t’ai accouché sans stress et sans regret … 30 juin 2013 exactement 4h46 dimanche”.

« Haha, je me souviens encore de ce rendez-vous parce que cela signifiait vraiment beaucoup pour moi, je n’ai ressenti que la douleur de 30 minutes quand tu te tournais pour sortir, tu étais tellement bon pour moi ».

« J’ai accouché sans complication, sans coupure ni handicap Haha je t’aime fils. Tu vois comment tu me regardes, souviens-toi toujours que je t’aime. »

« Je suis nue devant toi parce que c’est comme ça que je t’ai accouché, donc au cas où tu me trouverais nue quelque part, ne passe pas près de moi mais vois-moi plutôt comme ta maman qui t’a fait vivre ».

« JOYEUX ANNIVERSAIRE. »



<!– Publicité 2 –>

Certains de ses abonnés Instagram ont trouvé la photo offensive et l’ont critiquée amèrement.

Suite aux critiques, l’actrice de son vrai nom, Rosemond Brown a demandé pardon et a défendu son action en déclarant: «je n’étais pas complètement nue. Il n’a pas vu mes organes parce que je me suis recouvert d’un tissu et j’ai appliqué des bandes adhésives sur les parties nécessaires. De plus, la photo a été prise dans ma propre maison. »

AfrikMag

L’article Ghana: une actrice pose nue devant son fils pour lui souhaiter un joyeux anniversaire est apparu en premier sur Snap221.info.