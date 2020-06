La suite après cette publicité

De retour l’été dernier en tant que doublure du Polonais Wojciech Szczesny, Gianluigi Buffon (42 ans) a rendu de fiers services à son club de coeur. Utilisé lors de 13 rencontres toutes compétitions confondues, il a confirmé qu’il avait encore de beaux restes en réalisant notamment 5 clean-sheets. Historique du club, il a ainsi vécu sa 18e saison sous la tunique des Bianconeri. Un peu plus jeune, mais également un monument de la Vecchia Signora, Giorgio Chiellini n’a pas vécu la saison qu’il espérait. Très bon lors de l’exercice 2018/2019, le défenseur central a manqué la majorité de la saison suite à une rupture des ligaments croisés. Un terrible coup dur qui aurait affecté différemment d’autres joueurs à cet âge quasiment canonique, mais pas lui. Pour sa quinzième saison, le natif de Pise a tenu bon et a fait son retour après une longue indisponibilité. Son bilan est d’un but en trois matches cette saison.

Le contrat des deux hommes arrivait à échéance demain et ils auraient pu se retrouver libres. Cela aurait témoigné d’une triste fin de parcours pour ces deux monuments, mais il en sera autrement. Ainsi, ils ont trouvé un accord pour prolonger la belle histoire d’amour qu’ils partagent avec la Juventus jusqu’en juin 2021. Une extension de bail d’un an qui repousse le départ à la retraite de Gianluigi Buffon à ses 43 ans minimum et confirme la confiance placée en Giorgio Chiellini malgré ses pépins physiques. Le communiqué du club a souligné l’évidence de cette décision dans un communiqué : «il y a des joueurs qui n’ont pas besoin de présentation. Des champions dont l’histoire parle d’elle-même et dont le lien avec le maillot qu’ils portent est indissoluble. Exemples sur le terrain et dans les vestiaires, dirigeants, leaders, porteurs d’ADN noir et blanc, qui est comme une seconde peau pour eux. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitaines, Étendards. Bianconeri toujours. Pour toujours. Et pour le confirmer, en cas de besoin, il y a l’administratif, à partir d’aujourd’hui, de leur renouvellement de contrat, pour une autre année : 2021.»

Mais pour autant, le club ne s’est pas arrêté-là en terme d’hommage et les deux monuments ont été mis en valeur assez logiquement. Tout d’abord pour Gianluigi Buffon : «chacun d’entre nous espérait probablement, et savait au fond, que le fil qui nous unissait depuis tant d’années n’était pas destiné à se rompre. Il en sera ainsi. Nous l’avons donc écrit il y a un peu moins d’un an lorsque nous avons annoncé le retour de Gianluigi Buffon à la Juventus après un an en France. Ce fil ne se rompt donc pas seulement, mais il est encore renforcé. 2021 prend ainsi tout son sens, car 20 années rondes se seront écoulées depuis son arrivée en noir et blanc.» Puis ensuite pour Giorgio Chiellini : «en 16 ans à la Juve, il a écrit des pages indélébiles de l’histoire jusqu’à devenir – avec Andrea Barzagli – le seul joueur de l’histoire de la Serie A à remporter huit championnats d’affilée. Chiellini incarne l’esprit de combat et de victoire, la faim et la détermination : des termes qui pour la Juventus sont de vrais mantras. Un vrai capitaine.» Inscrits dans la durée, les deux hommes tenteront d’aider par leur expérience la Vieille Dame dans la course au titre.