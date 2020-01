basketsession- Selon TMZ, Gianna, la fille de Kobe Bryant, 13 ans, a péri avec son père dans un crash d’hélicoptère dimanche en Californie.

Le drame s’amplifie en Californie. TMZ annonce que Gianna Bryant, l’une des quatre filles de Kobe Bryant, était avec lui dans le crash d’hélicoptère qui lui a coûté la vie dimanche. L’adolescente de 13 ans était souvent avec son père depuis sa retraite, puisqu’il a entraîné quelques temps son équipe et l’emmenait fréquemment voir des rencontres de NBA et WNBA. L’identité des trois autres passagers n’a pas encore été dévoilée, mais il est à peu près certain que ni Vanessa, la femme de Kobe Bryant, ni Bianka et Koko, les deux plus jeunes filles du couple, n’étaient à bord.

Kobe Bryant et sa fille se rendaient, selon TMZ, à un entraînement à la Mamba Academy de Thousand Oaks, à quelques kilomètres du lieu de l’accident.

