Otman Bakkal, Branislav Ivanović et Giorgio Chiellini ont un point commun : tous ont été mordus par Luis Suárez. L’attaquant uruguayen, surnommé «le cannibale de l’Ajax» par le journal De Telegraaf dès 2010, est un récidiviste. Une caractéristique qui dénote d’une envie de victoire insatiable et sans laquelle il serait moins dangereux (dans tous les sens du terme), selon sa troisième victime.

Dans sa désormais célèbre autobiographie «Io, Giorgio» (Moi, Giorgio, ndlr) – pourtant pas encore disponible au public mais dont des extraits sont relayés par AS -, Giorgio Chiellini évoque ce côté un brin cannibale de Suárez et avoue se retrouver dans le vice de l’attaquant : «j’admire sa malice. S’il la perdait, il deviendrait un attaquant normal. (…) Lui et moi sommes semblables. J’aime affronter de tels attaquants. Moi aussi je suis un gros fils de p** sur le terrain et j’en suis fier.» Les deux hommes sont d’ailleurs loin d’être restés en mauvais termes, comme le confie Chiellini : «il n’y avait pas besoin de me demander pardon.»* Qui se ressemble, s’assemble.