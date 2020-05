Les Girondins de Bordeaux sont au bord de l’implosion. En grande difficulté financière comme la majorité des clubs de football en raison de la crise liée à l’épidémie mondiale du Covid-19, le club au scapulaire voit les attaques à l’encontre de sa direction se multiplier ces derniers jours. Cette dernière, accusée de pratiques douteuses concernant le marché des transferts, voit en parallèle son principal groupe de supporters (les Ultramarines) dévoiler quotidiennement des enregistrements compromettants (les Girondins Leaks) mettant en scène son président délégué, Frédéric Longuépée, ainsi que son responsable de la billetterie, Antony Thiodet.

Dans ce contexte, le premier nommé a décidé d’agir. Évasif lors du comité de direction du club jeudi, le PDG des Girondins a clarifié les choses dans une note interne destinée à ses salariés, comme le révèle L’Equipe ce vendredi. Dans celle-ci, Frédéric Longuépée précise que les avocats du club examinent les suites judiciaires à apporter à cette situation et que les attaques sont «orchestrées par les Ultramarines qui les revendiquent clairement et soutenues par des personnes habituées aux scandales et de pseudos amis du club, probablement déçus de ne pas y jouer un rôle».