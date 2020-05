Tous les regards des amoureux du ballon rond seront probablement tournés vers l’Allemagne le week-end prochain. La Bundesliga ainsi que la 2.Bundesliga ont en effet reçu le feu vert d’Angela Merkel, la Chancelière, et du gouvernement afin de reprendre ses droits et ainsi d’aller au bout de l’exercice 2019-2020, qui aura donc été suspendu 9 semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Invité de l’émission RMC Mobilisation Générale, Alassane Pléa (27 ans), l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, s’est dit prêt et heureux de reprendre la compétition tout en racontant l’organisation méticuleuse en place outre-Rhin.

«C’est carré en Allemagne, il y a du gel partout. On est dans des vestiaires différents qui sont désinfectés à la fin de chaque entraînement. On a des tests tous les trois jours. Ils font attention. Il n’y a pas une grande inquiétude, tout le monde a hâte de reprendre le championnat. On est contents que ça reprenne, ça nous manque. Certains coéquipiers sont inquiets, ils ont peur d’attraper le virus, mais on fait tous attention. Le foot nous manque, c’est notre vie. Je me suis blessé au début du confinement. Rien de grave, je suis apte. Mais il y a beaucoup de blessures parce qu’on n’a pas l’habitude d’être arrêtés pendant une si longue période. On ne fait plus trop certains exercices, comme les duels. Les célébrations? On en a parlé, on n’a pas le droit de se sauter dessus donc on va faire différemment. On va préparer des petites célébrations», a notamment lâché Pléa dans des propos rapportés par RMC Sport. L’international français se déplacera avec Gladbach sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, samedi (18h30), avec pour objectif de consolider la 4e place de son équipe en Bundesliga. Et l’envie de pouvoir mettre en oeuvre ses célébrations adaptées…