Combien d’argent avons-nous dépensé pour l’accueil et l’hébergement des malades?

Il faudra encore au moins trois fois plus, si on tient compte du nombre de patients qui ne cessent d’aller crescendo et de cette mortalité quotidienne galopante qui commence à donner des sueurs froides.

Toute la question se trouve à ce niveau.

C’est maintenant ou jamais si nous ne voulons pas voir des malades entassés dans des couloirs et tomber comme des mouches à l’image de ce qui se passe dans certains pays du monde pourtant mieux lotis que le Sénégal.

Cebe

Rewmi.com

L’article Go: Covid-19, vers un trop plein de malades avant le pic ? est apparu en premier sur Snap221.info.