Si Dieu le veut, comme disent les gars de Al Qaida, le président Russe peut rempiler pour un autre mandat jusqu’en 2036, soit 13 ans après l’installation de notre prochain président à nous, si et seulement si…

Et comment compte-t-il faire pour opérer la magie quand on sait que déjà il compte une vingtaine d’années au pouvoir ?

Très simple. Il copie le modelé africain, mais de façon plus raffinée

A partir de ce week-end, il va proposer une autre révision de la Constitution à ses compatriotes qui auront alors une semaine entière pour donner leur sentiment.

Ce ne sera pas un référendum, mais une simple consultation.

Si ceux qui veulent continuer avec lui sortent majoritaires de cette opération, on fera de nouvelles élections avec l’appui de Medvedev l’actuel. Président.

Si ce n’est pas le cas, on trouvera toujours quelque chose avec ce cher ami qui ne saurait rien refuser à un mentor qui lui a prêté le Kremlin une bonne dizaine d’années.

N’est-ce pas plus intelligent et plus sélect que les coups d’Etat à l’ancienne ?

CEBE

Rewmi.com

