Le groupe Canal+, après avoir lancé sa nouvelle plateforme 100% séries et théâtres sénégalais appelée “Sunu Yeuf”, s’engagerait dans la promotion du “Goordjigueen” et le$b!anisme. Selon nos confrères de Seneweb qui donnent l’information, Canal aurait créé hier, une nouvelle chaîne pour la diffusion des oeuvres et création LGBTQ+ (lesbian, gay, bisexual, transgender). Ceci aurait été créé lors des 25 ans de la Nuit Gay sur Canal+.

Cette nouvelle chaîne du nom de “Hello” serait exclusivement disponible en digital via MyCanal. “Hello” «propose une offre de contenus qui s’adresse à tous les passionnés de cinéma, de documentaires et de séries, au public LGBTQ+ qui y trouvent une sélection de programmes», informe des responsables de l’entreprise.

Sur la page Facebook de Canal+ visitée par Limametti.com, on découvre ceci : “🏳️‍🌈 La Nuit Gay se transforme en une célébration permanente de la diversité ! Pour ses 25 ans nous lançons la chaîne digitale “Hello”, dédiée aux œuvres et aux créations LGBTQ+, et “Hello, la nuit LGBTQ” avec une programmation consacrée au coming-out.”