«Afin d’aider les femmes à développer leur estime de soi, croire et mettre en pratique leurs compétences», en politique notamment, l’ONG-3D a organisé une session de mentorat. Cette rencontre, centrée sur le thème «Les femmes face au défi de la participation à la gouvernance locale», s’est tenue, ce jeudi 12 septembre 2019, à Dakar. Elle a été présidée par la directrice de l’encadrement de l’Économie solidaire, Khady Samba, par ailleurs, représentante de la ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, en présence du directeur exécutif de ladite ONG, Moundiaye Cissé.

Il s’agit ici, d’une rencontre d’une journée de partage sur le leadership politique et l’autonomisation juridique des femmes dont le but est de «renforcer les capacités des femmes en matière de leadership au niveau local et national par le biais de partage d’expériences, l’apprentissage des pairs dans la perspective de valoriser et de renforcer les initiatives citoyennes par la promotion des droits des groupes vulnérables». Elle a pour finalité de créer «un cadre d’échange entre les femmes leaders et leurs consoeurs, notamment celles vivant en milieu rural».

«Une nécessité face aux mutations politiques en vue»

Le directeur exécutif de l’ONG-3D estime qu’«il est fondamental aujourd’hui que les femmes soient accompagnées davantage sur des questions de leadership économique et politique à la fois». Et en perspective des mutations politiques en vue, telles que l’utilisation du bulletin unique et l’élection du maire au suffrage universel, il signale que son organisation est en train de voir «comment anticiper afin que les femmes soient beaucoup plus représentées au niveau des gouvernements locaux, des conseils municipaux».

A l’en croire, «malgré la loi sur la parité, avant 2014, seules 5 femmes étaient maires sur les 557 collectivités territoriales». Un chiffre qui a connu une légère hausse car, après cette date, elles sont estimées à 13 de nos jours. Et avec les élections des maires au suffrage universel direct, Moundiaye Cissé estime que, si l’on n’y prend pas garde, «elles peuvent entrainer le risque d’avoir zéro femme maire. Parce que, la compétition va être encore plus rude».

En outre, le directeur exécutif de l’ONG-3D estime que «la loi sur le parrainage peut également être un frein pour la promotion des femmes».

Et face à ces obstacles, Moundiaye Cissé a jugé «nécessaire» de travailler avec le ministère de la Microfinance. Parce que, soutient-il, «il peut contribuer également à renforcer le leadership économique des femmes».

Venue présider la cérémonie d’ouverture des travaux au nom de Mme le ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, Khady Samba, pour sa part, a félicité le directeur exécutif de l’ONG-3D et son équipe pour avoir initié cette rencontre et pour «les efforts consentis dans le cadre de la promotion citoyenne au sein du pays».

La rencontre a été animée par Fatoumata Guèye Ndiaye, juriste et ancienne présidente de l’Association des juristes Sénégalaises et Bousso Ngom, députée à l’Assemblée nationale. Elle a noté la participation des femmes réunies autour de groupements de promotion féminine issues des localités de Ndiarème Limamoulaye et de Mont-Rolland. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Kaadu Jigueen Ni». Lequel vise à «contribuer au renforcement du leadership des femmes à travers une meilleure implication des femmes dans la gouvernance locale».