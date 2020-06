Le poste de Premier ministre ne fait plus parti de l’architecture institutionnelle du Sénégal. Le Président de la République en a décidé ainsi après sa réélection. Une mesure motivée par une volonté de donner corps au « Fast track », « ces réformes ont été engagées dans le souci d’aller vite parce que nous sommes dans un quinquennat. Nous devons travailler pour que les réformes et les projets puissent impacter les populations le plus rapidement possible. Il faut mettre en œuvre le PAP 2 (Plan d’actions prioritaires) avec une diligence particulière. Et pour cela, il faut éviter les goulots d’étranglement. Il faut qu’on puisse élaguer les branches inutiles de l’arbre de prise de décision », avait expliqué Macky Sall aux députés de la mouvance présidentielle. Seulement, depuis cette décision, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le coronavirus est venu bouleverser toutes les prévisions. Le Sénégal s’est trouvé en eau trouble et le Chef de l’Etat a été souvent obligé de monter seul au front, s’exposant ainsi à toutes les critiques, là où un Premier ministre aurait joué son rôle de « bouclier ». La solitude présidentielle dans cette crise a remis sur la table la question de la nécessité du poste de Chef du gouvernement. Un débat ravivé par la récente mise en quarantaine du Président de la République. Toutefois, le porte parole du Gouvernement a semblé écarté l’idée d’un retour du Premier ministre, » Ce sont des options de gouvernance qui ont été prises et mises œuvre avec toutes les adaptations requises au niveau de l’organisation de l’Etat. L’objectif de cette réforme était de raccourcir les cycles de la prise de décision par le président de la République puisque le niveau de l’instruction de la décision par le Premier ministre a été enlevé. Ça donne une meilleure maîtrise et un meilleur suivi des dossiers », a affirmé Seydou Gueye ce dimanche sur Sud FM.

Mbissane TINE-Senegal7