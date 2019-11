Gouy Gui voit grand. Très grand. le «Baobab» est catégorique : c’est le titre de roi des arènes qu’il souhaite décrocher. «Pour le moment, c’est le statu quo. Pour le moment, il n’y a qu’un seul combat, mais on espère que cette année sera meilleure que la défunte saison. J’ai reçu des propositions, mais le moment opportun on en parlera. Mes potentiels adversaires sont nombreux comme Eumeu Sène, Gris Bordeaux ou Modou Lô. J’ai fait mes preuves et je crois avoir atteint leur niveau. Mon ambition est de décrocher le titre de roi des arènes. J’y crois fermement et tôt ou tard, je l’aurai», a déclaré le pensionnaire de l’école de lutte Mor Fadam. «La préparation, on y est toujours. On n’est pas un novice dans cette discipline. Maintenant, je pense qu’on connaît les rouages de cette discipline. Raison pour laquelle on travaille dur pour redescendre cette saison dans l’arène. Dans l’unique but de continuer notre marche victorieuse, a poursuivi le roi du simpi, qui piaffe d’impatience de renouer son guimb cette année. «Pour le moment, j’ai des fourmis dans le guimb. Tout ce que je veux est de décrocher un combat choc pour l’arène nationale. J’ai muri et je compte le démontrer cette saison».

Pape Moussé Diaw