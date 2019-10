L’ancien ministre de la Culture, Youssou Ndour, a posté un message sur Twitter pour féliciter le président de la République, Macky Sall. Ce message intervient suite aux retrouvailles entre l’actuel Chef de l’Etat et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade et la décision de libérer l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.

Youssou Ndour a également formulé des vœux de paix pour le Sénégal.