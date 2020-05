Dans le cadre de la célébration de la Korité 2020, l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) sollicite la clémence du chef de l’Etat pour une grâce collective en faveur de 3.800 détenus dont 2.800 hommes et 500 femmes.

Ceci, permettrait de désengorger les prisons en vue de permettre à l’Administration pénitentiaire de mieux faire face à sa double mission de sécurisation des détenus et de préparation à la réinsertion sociale, indique un communiqué de l’association.

“La situation alarmante peut, à tout moment, toucher les pensionnaires des établissements pénitentiaires du Sénégal, en raison de l’arrivée de nouveaux détenus placés sous mandat de dépôt par les procureurs et les juges d’instruction’’, lit-on dans le document.

Par ailleurs, cette grâce collective de masse permettra de »réduire fortement les risques de contamination de la maladie en milieu carcéral’’.