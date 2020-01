Les mélomanes et les férus des « décibels » du Super Etoile qui ont bravé monts et merveilles pour se retrouver au Cices samedi dernier au grand Grand Bal devenu une tradition musicale ont relevé une fausse note. Mbathio Ndiaye la percutante cantatrice de « Photoma » n’a pas daigné pointer son nez au Cices. Une absence remarquée qui rappelle les grands plateaux spéciaux du super Etoile qu’elle n’a jamais raté par le passé. Est-ce le fake-news dévastateur qui l’aurait naguère emporté ! En tous les cas, au Cices, Mbathio a brillé par son absence. Mystère et boule de gomme !

